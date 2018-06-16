США введут пошлины на товары из Китая 6 июля

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины Соединенных Штатов на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд начнут действовать с 6 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, таможенные и пограничные службы США начнут собирать дополнительные пошлины с китайских товаров с 6 июля 2018 года.

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Ранее в министерстве финансов КНР объявили о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.

Также сообщалось, что в Китае разорвали торговые договоренности с США из-за пошлин на сталь и алюминий.