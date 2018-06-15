Юргенс: повышение пенсионного возраста — экономическая необходимость

Повышение пенсионного возраста в России – это экономически обусловленная необходимость, рассказал «Газете.Ru» президент Института современного развития, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс.

«Или мы поднимаем пенсионный возраст, или мы повышаем налоги. Поэтому сбалансировать бюджет так, чтобы пенсионерам и работающему населению было хорошо, по-другому невозможно», — сказал он.

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По его словам, в Советском Союзе десять работающих «кормили» одного пенсионера – такова была демография. Сейчас же в России десять работающих граждан «кормят» уже шесть человек, вышедших на пенсию.

«Демография такова, что количество трудоспособного населения сокращается. Это не вина нынешних властей. Как ни странно, но это – эхо войн XX века, в которых в нашей стране погибло более 50 миллионов человек. Это провал сказывается на нас. Поэтому эта растянутая по годам реформа логична», — пояснил эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что сейчас в России продолжительность жизни увеличилась из-за того, что властями приняты серьезные меры в области здравоохранения и народосбережения. Кроме того, по словам Юргенса, люди в России стали меньше пить крепкого алкоголя.

«Весь мир так работает: японцы уходят на пенсию в 70 лет, французы в 65 лет, несмотря на то, что не все из них поддерживают эту норму закона», — заключил эксперт.