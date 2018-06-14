Медведев объявил о планах повышения пенсионного возраста
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о предложении правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, передает РИА «Новости».
По главы правительства, реформа начнется в 2019 году.
«Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году», — сказал Медведев.
В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
При этом Медведев отметил, что ключевая задача — повысить пенсии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания правительства.
Ранее сообщалось, что российское правительство запланировало рассмотрение вопроса о пенсионной реформе на 14 июня. На заседании будет рассмотрен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».