Опрос: более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста

Большая часть россиян не поддерживает планы властей по повышению пенсионного возраста. Об этом говорится в результатах исследования, проведенном холдингом «Ромир».

Согласно результатам исследования, 92% респондентов против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Во всех возрастных группах, кроме молодежи, уровень неприятия инициативы об увеличении возраста выхода на пенсию составляет 92-93%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет увеличение пенсионного возраста поддержали 12% опрошенных.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, когда законопроект о повышении пенсионного возраста россиян может быть внесен в Госдуму.