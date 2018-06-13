Семьи смогут получить электронные сертификаты на маткапитал

Сертификат на материнский капитал можно получить в электронной форме, говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда, поступившем в «Газету.Ru».

Раньше семьям, подававшим заявление на получение сертификата через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг, нужно было дважды обращаться в ПФР.

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В первый раз — чтобы предоставить документы личного хранения (например, свидетельства о рождении детей), во второй — чтобы забрать сам сертификат.

В настоящее время достаточно заполнить заявление онлайн и предоставить необходимые документы в Пенсионный фонд. В случае вынесения положительного решения, готовый сертификат со всей прилагающейся документацией автоматически появится в личном кабинете заявителя.

По данным ПФР электронный сертификат уже получили 150 семей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, разрешающий использовать материнский капитал на перекредитование.