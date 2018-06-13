«Укрпочта» объявила о возможном скором банкротстве

Первый заместитель гендиректора «Укрпочты» Александр Чернявский заявил, что компания находится в критическом состоянии, пишут «Украинские новости».

«На сегодня, по нашим подсчетам нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля — начале августа», — сказал Чернявский во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет, активистов Национального союза журналистов Украины.

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Заместитель генерального директора отметил, что выйти из кризиса «Укрпочте» помогла бы отсрочка платежей до сентября. Он предложил отложить выплаты с покрытием аванса в размере 40%.

По словам Чернявского, большое давление на компанию оказывают новые правила тарификации украинского пенсионного фонда. Замдиректора заявил, что если «Укрпочта» откажется от сотрудничества с пенсионным фондом, то 20-25 тыс. работников потеряют свои места и будут закрыты около 6 тыс. отделений почты. Однако если предприятие согласится на новые тарифы, то у компании не останется денег для выплаты зарплаты сотрудникам.

«К сожалению, в такой ситуации должны признать, что «Укрпочта» находится на грани банкротства», — резюмировал Чернявский.

Ранее Европа назвала условие выделения Украине макрофинансовой помощи.