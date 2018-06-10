Белорусский министр заподозрил Россельхознадзор в подтасовке лабораторных исследований

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц в эфире телеканала ОНТ заявил, что Россельхознадзор предвзято относится к белорусским предприятиям, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что идет предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора к нашим предприятиям», — сказал Заяц.

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Он отметил, что специалисты Россельхознадзора необоснованно обвиняют белорусские предприятия, однако не стал упоминать, в чем. Также Заяц предположил, что российское ведомство могло подтасовать результаты лабораторных исследований (ранее Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке из Белоруссии).

Министр заключил, что белорусской стороне следует «более напористо» отстаивать свои интересы. Заяц добавил, что белорусским властям необходимо «отрабатывать взаимодействие с российской стороной», чтобы наладить более эффективное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Россия начала снимать заперт на ввоз молочной продукции из Белоруссии.