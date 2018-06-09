Россия и Белоруссия договорились снять ограничения на ввоз молока

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Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии договорились снять ограничения на ввоз молочной продукции, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что по итогам совещания подписали «дорожную карту».

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«Мероприятие стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран. Ключевым итогом встречи стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества … по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год», — сказала Мелано.

Отмечается, что в документе определены сроки и условия, при выполнении которых Россельхознадзор сможет отменить временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских предприятий.

Россия и Белоруссия также договорились отменить с 11 июня временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям молока следует искать другие рынки сбыта