Премьер Украины прокомментировал отставку министра финансов страны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поведение бывшего министра финансов страны Александра Данилюка «было просто неадекватным». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Он сам постоянно путался в показаниях: все причины каждый день были разными. Поэтому, поверьте мне, он просто искал причину, как оправдать свои неадекватные шаги. Но то уже история», — сказал Гройсман.

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По его словам, власти Украины дали Данилюку время для «исправление ошибок», однако, он им не воспользовался.

Гройсман также подчеркнул, что увольнение Данилюка никак не повлияет на переговоры с международными партнерами.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отправила в отставку министра финансов страны Александра Данилюка.