ЕАБР ухудшил прогноз по росту ВВП России

Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил прогноз по росту ВВП России до 1,8%. Об этом сообщается на сайте организации.

Как стало известно, что экономический рост стран ЕАБР по итогам 2018 года составит 2,1 %.

«Проведение преобразований, направленных на повышение потенциала экономического роста, оптимальнее реализовывать в условиях относительно благоприятной внешнеторговой конъюнктуры. Данные меры в дальнейшем также могут координироваться странами ЕАБР для использования синергии от экономической интеграции в регионе, которая становится одним из важных факторов роста в последние годы», — заявил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.

Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает ежегодный рост ВВП на уровне 1,5–2%.