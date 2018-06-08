Официальный курс евро вырос на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на субботу, вырос на 72,3 коп., до 73,79 руб., курс доллара увеличился на 85,55 коп., до 62,66 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на субботу, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 79,59 коп., составив 67,67 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,15% и составил 2312,6 пункта.

Индекс РТС просел на 1,03%, до 1165,65 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,71%, до $76,77 за баррель.

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