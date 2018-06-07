Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 3 коп. и составил 61,79 руб.

Курс евро вырос на 23 коп., до 72,96 руб.

Стоимость нефти повышалась на 0,6%, до $75,83 за баррель по марке Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 35,07 коп., до 72,86 руб., курс доллара увеличился на 2,42 коп., до 62,0064 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,11 руб., составив 66,89 руб.

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