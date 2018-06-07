В The Daily Mail появится новый главный редактор

У британской ежедневной газеты The Daily Mail сменится главный редактор, так как находящийся на этом посту Пол Дейкр уходит после 26 лет работы. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, Дейкр станет главным редактором и председателем Associated Newspapers (DMG Media).

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«После 28 лет на посту редактора, 26 из которых я провел в Daily, я решил отойти от ежедневного редактирования до моего 70-го дня рождения в ноябре», — заявил Дейкр.

Он добавил, что хочет взять на себя «более масштабные вызовы» на новом посту.

Ранее сообщалось, что новым главным редактором американского издания The Wall Street Journal стал Мэтью Мюррей, сменивший на данном посту Джерарда Бейкера.