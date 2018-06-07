В США предложили рассмотреть законность решения Трампа о введении пошлин

Сенаторы Соединенных Штатов предложили рассмотреть законность принятого президентом США Дональдом Трампом решения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, передает CNBC.

Данный документ внес сенатор Боб Кокер. Составители заявления призвали проверить, имеет ли Трамп право вводить пошлины по собственному усмотрению без согласия конгресса.

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У авторов данного предложения вызывали сомнения оправдания, которые использовались Белым домом для введения пошлин. По их мнению, данные экономические меры не могут быть объяснены «соблюдением интересов национальной безопасности». Также сенаторы подчеркнули, что введение пошлин может привести к началу торговой войны.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин призвал Трампа отказаться от ввозных пошлин на сталь и алюминий в отношении Канады.