ЦБ увидел угрозу пенсионной системе в образе жизни миллениалов

Модель поведения российской молодежи может оказать негативное воздействие на основы пенсионной системы, считают составители доклада Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019 – 2021 годов».

В докладе говорится, что представители «поколения Y» (люди, родившиеся в 1980 – 2000 годах) активно накапливают деньги, но используют их для получения «качественных впечатлений», которые не всегда «направлены на перспективу». Составители доклада считают, что такая тактика может негативно подействовать на баланс сбережений. В свою очередь, данное воздействие может привести к подрыву устойчивости существующей модели пенсионной системы.

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Также в ЦБ добавили, что в эпоху развитых цифровых технологий молодые люди чаще удовлетворяют свои потребности, прибегая к благам общего пользования. Такое поведение может привести к тому, что они откажутся от «активного обладания» собственностью, что негативно скажется на росте экономики.

В регуляторе считают, что негативные тенденции можно побороть, если создать «дружественную среду» для контактов с миллениалами и работать с «поведенческой иррациональностью» людей поколения Y.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что большинство россиян боятся не дожить до пенсии.