Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке из Белоруссии

Россельхознадзор сообщил о нитратах, которые были обнаружены в молоке ряда белорусских предприятий, сообщила представитель ведомства Юлия Мелано, передает РИА «Новости».

«Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов, произведенной крупными белорусскими предприятиями. Так, при очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты», — сказала Мелано.

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В частности, отметила она, нитраты были найдены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО «Минский молочный завод №1», СООО «Данон Пружаны» (входит в Danone), ГП «Молочный гостинец» и Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

«Кроме того, нитраты были выявлены в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в пастеризованном молоке ПУП «Оршанский молочный комбинат», — добавила она.

Мелано подчеркнула, что наличие таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается в молочной продукции в соответствии с техрегламентами Таможенного союза.