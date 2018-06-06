Киевские власти потребовали от «Нафтогаза» возобновить поставки газа

Киевский городской совет потребовал от «Нафтогаза Украины» возобновить поставки газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что из-за перебоя поставок газа нарушилось горячее водоснабжение в городе.

«На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали обращение к НАК «Нафтогаз Украины» срочно принять меры по заключению договоров поставки природного газа для производства тепловой энергии для предоставления услуг по горячему водоснабжению населению, бюджетным учреждениям и другим категориям потребителей», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Украине выросли цены на газ для предприятий.