В МЧС сообщили о поисках компромисса в методе проверки бизнеса

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что необходимо найти компромисс между «надзорными каникулами» и тотальным надзором бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Каникул в вопросе безопасности не существует. Означает ли это, что тотально повседневно должен быть контрольный надзор в сфере нашей ответственности МЧС России? Абсолютно не означает», — сказал Чуприян.

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Ранее сообщилаось, что приказ МЧС России, который запретил проверки среднего бизнеса, будет отменен.

В апреле глава МЧС России Владимир Пучков призвал повторно проверить все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогообложения.