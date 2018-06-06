Мантуров рассказал, когда в России может полностью заработать tax free

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что система tax free может заработать по всей России с 2019 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также напомнил, что для повышения покупательной активности туристов в 12 регионах России была введена система tax free.

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«После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну», — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Домодедово присоединился к системе tax free для иностранных граждан.

Уточняется, что в Домодедово оборудованы два офиса для оформления возврата НДС. В обоих офисах сотрудники Федеральной таможенной службы проводят все необходимые мероприятия для оформления документов на возврат налога. Получить возврат средств по можно двумя способами: безналичным расчетом и наличным.