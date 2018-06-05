В Центробанке зафиксировали падение зарплат бюджетников в марте

Зарплаты бюджетников, которые попадали под действие майских указов 2012 года, снизились в марте 2018 года. Об этом говорится в бюллетене Департамента исследований и прогнозирования Центробанка под названием «О чем говорят тренды».

«В марте номинальная заработная плата «указников» перешла к снижению (-0,6% м/м), что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе–феврале отчасти был следствием единоразовых выплат», — отмечается в бюллетене.

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Аналитики ЦБ также отмечают, что рост номинальной зарплаты в марте замедлился, как в частном, так и в государственном секторе, однако держится на повышенном уровне.

В апреле сообщалось, что власти выделили более 16 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам.