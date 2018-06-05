В Минтруде рассказали о положительной динамике на рынке труда

Заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова заявила, что в стране растет благосостояние и уровень занятости, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Данное заявление Ельцова сделала во время 107-й сессии Международной конференции труда в Женеве.

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«Наблюдается стабильная ситуация на рынке труда: уровень регистрируемой безработицы в службе занятости составляет в настоящее время 1% от экономически активного населения. Динамично развивается спрос на рабочую силу», — сказала Ельцова.

Также она отметила, что в нынешнем году началась реализация государственной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По ее словам, в результате государственной поддержки происходит развитие консультационных сервисов для работодателей. Также, добавила Ельцова, в данный момент осуществляется поддержка государства в повышении квалификации работников.

«Большое значение имеет создание высококвалифицированных рабочих мест, которые обеспечивают высокие социальные стандарты», — подчеркнула Ельцова.

Она заключила, что важную роль при разработке мер по социально-экономической политике играет Программа сотрудничества между Россией и Международной организацией труда на период до 2020 года.

Ранее в Минтруде сообщили, что больше 5 млн семей полностью использовали маткапитал.