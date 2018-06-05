Минпромторг: введение США пошлин на сталь приведет к глобальным последствиям

Заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб заявил, что введение со стороны США пошлин на сталь в 25% будет иметь глобальный характер. Об этом сообщает RNS.

«Несмотря на то, что у нас сравнительно небольшой объем черных металлов на рынке США, последствия принятых администрацией США мер будут иметь глобальный характер», — сказал Цыб.

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Он подчеркнула, что новая волна закрытия региональных рынков может вызвать серьезные последствия для российского экспорта и дальнейшее существенное сокращение объемов международной торговли стальным прокатом.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала пошлины на импорт стали и алюминия неоправданными.