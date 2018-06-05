Bloomberg: США попросили ОПЕК увеличить добычу нефти

Правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Уточняется, что просьба американских властей последовала после того, как розничные цены на бензин в США выросли до самых высоких показателей за последние три года, а также после заявления президента США Дональда Трампа об искусственно завышенных ценах на нефть.

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Пока остается не ясным, как именно американское правительство передало свою просьбу.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.