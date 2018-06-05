Белый дом ответил на слова Мэй о пошлинах США

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «неоправданных» пошлинах на импорт стали и алюминия в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент очень уверен в своем решении», — подчеркнула Сандерс.

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По ее словам, Трамп продолжит делать так, чтобы «торговля на невыгодных условиях не продолжалась».

Она также подчеркнула, что президент действует в интересах рабочих США и американского бизнеса.

Ранее Мэй заявила, что решение США ввести пошлины на европейские сталь и алюминий является неоправданным.

Как отмечалось, об этом Мэй сказала в ходе телефонного разговора с Трампом.