Собянин открыл первую в московском регионе цифровую подстанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин в сопровождении генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского в понедельник запустил в эксплуатацию самый современный питающий центр столичного региона.

Подстанция «Медведевская» мощностью 160 МВА предназначена для электроснабжения объектов, расположенных на территории инновационного центра «Сколково».

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Напомним, что эксперты рынка выражали сомнения, что первая цифровая станция будет сдана в срок. Между тем менеджмент ПАО «Россети» выполнил взятые на себя обязательства и станция была открыта без задержек. Сокращение потерь при новой подстанции впервые в России превысит 30%.

Ранее в понедельник совет директоров «Россетей» рекомендовал акционерам компании на годовом собрании принять решение выплатить в качестве дивидендов 2,468 млрд рублей за первый квартал 2018 года.

«Данное решение поддержано правительством РФ. Компания и далее нацелена на поступательное увеличение дивидендных выплат нашим акционерам», - отметили в ПАО.

Решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 июня 2018 года.

Также в понедельник ПАО «Россети» сообщило, что чистая прибыль группы в первые три месяца 2018 года составила 32,9 млрд руб., что на 39,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом выручка составила 260,3 млрд рублей против 230,6 млрд рублей в январе – марте 2017 года. Показатель EBIDTA вырос на 16,9% и составил в I квартале 2018 года 78,9 млрд рублей при объеме чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, в размере 56,6 млрд рублей (увеличение на 15,5%).

Таких результатов удалось добиться благодаря реализации комплекса мер по повышению эффективности электросетевого комплекса, в том числе улучшения качества и производительности труда, роста показателей надежности – SAIDI и SAIFI, а также борьбу с коммерческими потерями электроэнергии.

По словам шеф-редактора сайта «Нефть и Капитал» Николая Манвелова, успехи ПАО «Россети» обусловлены несколькими факторами. «В первую очередь это назначение Павла Ливинского — нового сильного менеджера, который влил свежую кровь в компанию.

Во вторых, было начато использование такого важного внутреннего резерва, как борьба с потерями. А когда используется такой метод, он однозначно сказывается и на прибыли», — говорит эксперт.

«Россеть» и раньше уделяла этому моменту должное внимание, но насколько мне известно, компания начала более активно использовать именно этот фактор именно при Ливинском», — добавил Манвелов.