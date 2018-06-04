В Минтрансе назвали причины падения количества авиарейсов в Крым

Минтранс прокомментировал «Газете.Ru» информацию о резком снижении количества авиарейсов в Крым.

«Снижение количества авиарейсов в Крым произошло из-за перераспределения пассажиропотоков, связанного с открытием Крымского моста, а также незначительным ростом цен на авиабилеты», — заявили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что авиакомпании резко сократили количество рейсов в Крым.

Впоследствии генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин рассказал «Газете.Ru», что пассажиропоток в аэропорту Симферополя в январе-мае 2018 вырос на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что «еще раз наглядно демонстрирует потребность в дополнительных провозных емкостях».