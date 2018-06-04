Гендиректор аэропорта «Симферополя» рассказал о росте пассажиропотока в Крым

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в январе-мае 2018 вырос на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что «еще раз наглядно демонстрирует потребность в дополнительных провозных емкостях». Об этом заявил «Газете.Ru» генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

«В случае если авиакомпании не увеличат провозные емкости, их действия могут привести к созданию дефицита на крымском направлении и как следствие росту цен и ограничению доступности Крыма для авиапассажиров», — сказал Плаксин.

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Он пояснил, что тарифная политика аэропорта формируется как с учетом интересов перевозчиков, так и с учетом необходимости возврата инвестиций, а увеличение тарифов будет происходить постепенно в течение 4 лет.

«На данный момент даже с учетом повышения тарифы аэропорта Симферополь остаются ниже аналогичных тарифов большинства аэропортов южного региона России», — отметил Плаксин.

Гендиректор добавил, что доля аэропортовых тарифов и сборов в себестоимости билетов не превышает 10%. Кроме того, полеты в Крым в этом году пока осуществляются при нулевой ставке НДС.

«При этом спрос на перелеты в Крым остается стабильно высоким и превышает предложение», — заключил Плаксин.

Ранее сообщалось, что авиакомпании резко сократили количество рейсов в Крым.