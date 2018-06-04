Плутник: объекты Urban Group будут достраиваться по изначальным проектам

В понедельник на площадке Фонда защиты прав граждан состоялась первая встреча участников долевого строительства с представителями инициативных групп дольщиков подмосковного застройщика Urban Group.

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник рассказал дольщикам, что в настоящее время аудиторами Фонда проводится аудит по всем объектам и компаниям Urban Group, который помимо прочего установит наличие привлеченных от граждан средств на счетах компании для продолжения строительства.

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Через 2-3 месяца строительство объектов Urban Group будет возобновлено, подчеркнул он. «Все обязательства перед гражданами будут выполнены», — заверил Плутник, отметив, что для восстановления прав дольщиков будут использованы компетенции компании «РК-Строй» (входит в дом.рф), который занимался достройкой проблемных объектов ГК «СУ-155».

«Мы собираемся достраивать объекты в соответствии с проектными декларациями, которые существовали на тот момент, когда люди приобретали жилье», — сказал Александр Плутник.

Вся социальная инфраструктура будет достроена в том объеме, который утвержден, пообещал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. «При достройке объектовых необходимо не потерять ту уникальность проектов, за которую граждане заплатили деньги», - подчеркнул он.

В Минстрой Московской области уже поступил ряд поручений от губернатора Андрея Воробьева. «Будем взаимодействовать с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства», — сказал в свою очередь министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.