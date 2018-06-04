В России наступила шестидневная рабочая неделя

В России с 4 июня наступила шестидневная рабочая неделя.

По данным Роструда, суббота, 9 июня, будет рабочей, однако затем граждан ждут три выходных дня: 10, 11 и 12 июня будет отмечаться День России.

Психолог Светлана Штукарева рассказала «Газете.Ru», что продленная трудовая неделя не окажет негативного влияния на самочувствие россиян.

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«Шестидневная рабочая неделя — это обыкновенная вещь, и специальных подготовок к ней не требуется. Человек гораздо более адаптивен к трудностям, чем нам может показаться. Основная идея заключается в том, что если человек ходит на свою работу с удовольствием, то разницы в количестве дней он не заметит», — заявила Штукарева.

Следующие после июньских длинные выходные ждут россиян лишь в ноябре в честь Дня народного единства.