В ОАК назвали решаемой задачей возобновление производства Ан-124 «Руслан»

Возобновление производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан» является непростой, но решаемой задачей. Об этом заявил вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин, пишет RT.

Ранее командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявил, что в России рассматривается вопрос о возобновлении производства Ан-124.

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«Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — отметил Рогозин.

Вице-президент ОАК добавил, что самолеты сверхтяжелого класса очень востребованы в мире.