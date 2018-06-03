В ОАК назвали решаемой задачей возобновление производства Ан-124 «Руслан»
Возобновление производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан» является непростой, но решаемой задачей. Об этом заявил вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин, пишет RT.
Ранее командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявил, что в России рассматривается вопрос о возобновлении производства Ан-124.
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«Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — отметил Рогозин.
Вице-президент ОАК добавил, что самолеты сверхтяжелого класса очень востребованы в мире.