Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с задержками рейсов во Внуково

Представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве взяли под контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Внуково, передает агентство городских новостей «Москва».

«Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением прав потребителей при задержке рейсов в международном аэропорту Внуково круглосуточно. Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает, что в международном аэропорту Внуково за период времени с 9:00 2 июня 2018 г. до 9:00 3 июня 2018 г. задержаны на вылет более 14 часов три рейса авиакомпании «BUL AIR LTD». Причинами задержки рейсов явилось несвоевременное принятие решения по использованию резервного воздушного судна», — отметили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов предоставили горячее питание и прохладительные напитки.