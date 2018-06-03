The Times: Великобритания изучает источник доходов «российских олигархов»

Национальное криминальное агентство Великобритании приступило к расследованию в отношении более чем ста «коррумпированных представителей элиты», среди которых оказались «российские олигархи и мультимиллионеры», передает The Sunday Times.

По словам представителя отдела агентства по кибермошенничеству и экономическим преступлениям Дональд Тун, проверке будут подвергнуты от 120 до 140 человек.

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«Наше внимание сосредоточено на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем своей целью определенную национальность», — сказал представитель агенствта.

Вместе с этим, знакомый с расследованием источник утверждает, что основная часть тех, кого проверяют сотрудники агентства — это россияне или связанные с Россией люди.

Ранее СМИ сообщили, что миллиардер Роман Абрамович получил израильский паспорт.