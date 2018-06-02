Британия отказалась участвовать в невыгодных для себя сделках с США

Министр торговли Великобритании Лайам Фокс заявил, что страна не станет вступать в соглашения с США, если они будут противоречить ее интересам. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Лондон обсуждал перспективу торгового соглашения с Вашингтоном в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, который, как ожидается, произойдет в следующем году. Однако в Британии, как и в других странах ЕС, отрицательно отреагировали на ввод США новых пошлин на ввоз стали и алюминия.

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«Если мы не сможем прийти к соглашению, которое, по нашему мнению, отвечает интересам Соединенного Королевства, тогда мы не будем подписывать какое-либо торговое соглашение», — отметил Фокс.

Ранее сообщалось, что Канада пожаловалась в ВТО на новые пошлины США.