Visa прокомментировала массовый сбой в работе карт

Платежная система Visa заявила, что несмотря на массовый сбой в ряде операций по картам в Европе, транзакции по картам в России осуществляются в рабочем режиме. Об этом сообщили в компании «Газете.Ru».

«Инцидент привел к сбою в обработке некоторых транзакций по картам Visa в Европе. Мы выясняем все обстоятельства случившегося и работаем над тем, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Мы также подтверждаем, что обработка транзакций по картам Visa в России осуществляется в рабочем режиме», — говорится в сообщении.

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В компании также добавили, что сообщений от российских банков-эмитентов о сбоях в работе российских карт Visa за границей не поступало.

Ранее сообщалось, что европейские банки подтвердили проблемы с картами Visa.

«Газета.Ru» следит за развитием ситуации в онлайн-трансляции.