В Европе перестали работать карты Visa

Платежная система Visa заявила о массовом сбое при в ряде операций по картам в Великобритании и других странах Европы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Компания заявила, что расследует причину сбоя.

Степень проблемы пока неясна, но клиенты Visa по всей Европе жалуются в твиттере, что их платежи были отклонены.

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«В настоящее время мы столкнулись с нарушением в обслуживании, которое мешает обработке некоторых транзакций Visa в Европе», — сообщили в Visa.

В компании отметили, что изучают причину сбоя.

«Мы расследуем причину и работаем, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию», — говорится в заявлении Visa.

Регулятор платежных систем отмечает, что проблема ограничивается только карточками Visa.

Ранее международная платежная система WebMoney заморозила гривневые кошельки клиентов из-за введенных Киевом санкций.