ЕК: новые пошлины США ослабят трансатлантические отношения

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение США о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС ослабляет трансатлантические отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это ослабляет трансатлантические отношения», — сказала Мальмстрем.

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Она подчеркнула, что в пятницу европейский экспорт стали и алюминия в США подлежит пошлинам — 25% и 10%.

«Это повлечет много ущерба нашей стальной и алюминиевой промышленности», — добавила Мальмстрем.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз не собирается вести торговую войну с США.