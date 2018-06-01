ЕК: новые пошлины США ослабят трансатлантические отношения
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что решение США о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС ослабляет трансатлантические отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это ослабляет трансатлантические отношения», — сказала Мальмстрем.
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Она подчеркнула, что в пятницу европейский экспорт стали и алюминия в США подлежит пошлинам — 25% и 10%.
«Это повлечет много ущерба нашей стальной и алюминиевой промышленности», — добавила Мальмстрем.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз не собирается вести торговую войну с США.