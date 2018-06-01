Британский министр по Brexit разработал компромиссный план по статусу Северной Ирландии

Дэвид Дэвис, министр по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС), разработал компромиссный план по статусу Северной Ирландии после Brexit, сообщает газета The Sun.

Ранее проект по Brexit подразумевал возможность создания общей зоны регулирования, в которую войдут ЕС и Северная Ирландия. Согласно такому сценарию, Северная Ирландия останется на таможенной территории ЕС до тех пор, пока не будет разработано другое решение. Этот план отклонили власти Британии.

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В газете сообщили, что Дэвис разработал компромиссный вариант, согласно которому в Северной Ирландии будет действовать и британское, и общеевропейское законодательство. В таком случае регион сможет беспрепятственно торговать с обеими сторонами.

Также новый проект предусматривает создание буферной зоны протяженностью 15 км на границе Северной Ирландии и республики Ирландия, которая входит в состав ЕС.

Ранее сообщалось, что в Британии выделили деньги на выборы в Европарламент в 2019 году, несмотря на то, что страна к этому моменту должна выйти из ЕС.