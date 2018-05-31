Британия анонсировала контрмеры против США

Руководство Великобритании рассматривает возможность установления ответных мер в отношении американской стороны в ответ на введение пошлин на сталь и алюминий, а также допускает обращение во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил министр Великобритании по международной торговле Лиам Фокс, передает Sky news.

«Мы абсолютно не исключаем контрмер, и не исключаем, что вынесем наш спор в ВТО», — сказал Фокс.

Он также подчеркнул, что власти Великобритании продолжают рассчитывать на то, что американская администрация еще раз подумает об этой ситуации. Фокс подчеркнул, что, если все закончится торговой войной между ближайшими союзниками, это будет печальным развитием событий.