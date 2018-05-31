Франция и Германия назвали новые пошлины США незаконными

Французский президент Эммануэль Макрон назвал введенные американской стороной пошлины на сталь и алюминий незаконными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

По словам Макрона, пошлины являются незаконными, а их введение — ошибка. В МИД ФРГ разделили эту позицию.

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«С нашей точки зрения, эта односторонняя мера американцев противозаконна», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению главы МИД Германии Хайко Мааса, Евросоюз готов реагировать на действия США контрмерами.

Ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС.