ЕС откроет дело в ВТО против пошлин США

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС. Об этом сообщает Reuters.

«США пытались использовать угрозу торговых ограничений в качестве рычага для получения уступок от ЕС. Это не то, как мы делаем бизнес, и, конечно, не между давними партнерами, друзьями и союзниками», — сказала Мальмстрем.

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Она также отметила, что ответ ЕС на действия США будет соразмерным и в соответствии с правилами ВТО.

«Сейчас мы будем инициировать дело о разрешении споров в ВТО, поскольку эти меры США явно противоречат согласованным международным правилам», — отметила Мальмстрем.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.