Минтруд: больше 5 млн семей полностью использовали маткапитал

За время реализации программы маткапитала более 8,5 млн семей получили государственные сертификаты. Об этом говорится в сообщении Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

«Более 5,87 млн семей (68,6 %) уже обратились за использованием средств материнского (семейного) капитала, при этом 5,1 млн семей полностью использовали эти средства», — заявили в министерстве.

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Уточняется, что наиболее востребованным направлением расходования средств материнского капитала остается улучшение жилищных условий.

По информации Пенсионного фонда России, по состоянию на 30 мая 2018 года в территориальные органы ПФР поступило 8817 заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка, принято 5 940 решений о назначении ежемесячной выплаты.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, который может расширить возможности использования материнского капитала.

Как стало известно, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. Приобретаемый дом должен находиться в России.