Браудер опроверг заявление Интерпола об отсутствии ордера на его арест

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своем твиттере опроверг заявление, ранее сделанное представителями Интерпола о том, что ордер на его арест не выдавался.

«Это не соответствует действительности. Россия в последние десять месяцев не менее трех раз посылала через системы Интерпола уведомления о моем аресте. В публичных документах отражено, что Россия посылала эти уведомления в обход контроля со стороны Интерпола. Это необходимо исправить», — написал Браудер.

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Браудер был задержан полицией в Мадриде и был отпущен после проверки, так как ордер на его арест не обладал юридической силой. По словам Браудера, на его арест был выдан действующий ордер.

Ранее Браудер анонсировал расширение «списка Магнитского».