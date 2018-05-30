ЦБ: криптоактивы не угрожают финансовой стабильности

Криптоактивы не создают риска для глобальной финансовой стабильности. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Несмотря на высокую волатильность, на данный момент криптоактивы не создают риска для глобальной финансовой стабильности, поскольку объем операций с ними очень мал по сравнению с масштабами глобальной финансовой системы, и взаимосвязь данного сегмента с финансовой системой невелика», — рассказали в ЦБ.

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Регулятор отметил, что криптоактивы могли бы угрожать финансовой стабильности при дальнейшем росте рынка, а также масштабном вовлечении в него розничных и институциональных инвесторов.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России может в будущем рассмотреть признание криптовалют средством платежа, если они докажут свою состоятельность и надежность.