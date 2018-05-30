Интерпол не выдавал ордер на арест Браудера
Интерпол никогда не выдавал ордера на арест основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Интерпола.
«Нет и никогда не было красного уведомления (ордера на арест) в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола», — заявили в Интерполе.
Ранее Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.
Впоследствии полиция Испании отпустила предпринимателя после дачи показаний.
Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций «Газпрома» на сумму около 3 млрд руб.