Малайзия прибегнет к краудфайдингу для борьбы с госдолгом

Depositphotos

Малайзия учредила общественный фонд для пожертвований, чтобы помочь новому правительству выплатить огромный госдолг, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны, которое представило номер банковского счета для взносов.

Премьер-министр Махатхир Мохамад провозгласил главной задачей сокращение госдолга и обязательств Малайзии, которые оцениваются в 1 триллион ринггитов ($250 млн), или 80% ВВП.

Реклама

«Благодаря недавно начавшемуся экономическому развитию и растущему в обществе беспокойству по поводу нынешнего долга страны, есть признаки того, что народ окажет правительству поддержку», — говорится в заявлении министерства финансов.

Отмечается, что новое правительство отдает приоритет проблеме долгов, обещая пересмотреть масштабные проекты, закрыть некоторые правительственные агентства и сократить зарплаты министров. Также власти недавно пошли на снижение налога на товары и услуги.