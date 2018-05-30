Малайзия прибегнет к краудфайдингу для борьбы с госдолгом

Малайзия учредила общественный фонд для пожертвований, чтобы помочь новому правительству выплатить огромный госдолг, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны, которое представило номер банковского счета для взносов.

Премьер-министр Махатхир Мохамад провозгласил главной задачей сокращение госдолга и обязательств Малайзии, которые оцениваются в 1 триллион ринггитов ($250 млн), или 80% ВВП.

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«Благодаря недавно начавшемуся экономическому развитию и растущему в обществе беспокойству по поводу нынешнего долга страны, есть признаки того, что народ окажет правительству поддержку», — говорится в заявлении министерства финансов.

Отмечается, что новое правительство отдает приоритет проблеме долгов, обещая пересмотреть масштабные проекты, закрыть некоторые правительственные агентства и сократить зарплаты министров. Также власти недавно пошли на снижение налога на товары и услуги.