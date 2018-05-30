Nord Stream 2 прокомментировал взыскание с «Газпрома» $2,6 млрд

Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG получил постановление о процедуре взыскания с «Газпрома» средств по спору с «Нафтогазом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Nord Stream 2.

«29 мая Nord Stream 2 получила постановление об обеспечительных мерах в рамках взыскания средств с «Газпрома», — заявил представитель.

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Он также отметил, что данное постановление не окажет влияние на проект газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что начался процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд.