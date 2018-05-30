Глава BP не видит причин для роста цен на нефть до $100

Глава энергетической компании BP Роберт Дадли заявил, что он не видит причин для роста цен на нефть до $100 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я раньше говорил, что нет. Есть люди, которые предсказывают (цену на нефть) $100 за баррель. Я не думаю, что она достигнет $100, только если не будет каких-либо ограничений по поставкам нефти. Кроме этого я не вижу причин для роста цены до такого уровня», — сказал Дадли.

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Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что организация с большим оптимизмом оценивает сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке.

Он также отметил, что соглашение по сокращению добычи нефти привело к изменению энергетического ландшафта в мире.