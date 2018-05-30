Times: Сорос заявил о начале кампании за второй референдум о Brexit

Финансист Джордж Сорос заявил, что намерен начать кампанию в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в ближайшее время. Об этом пишет The Times.

По данным издания, Сорос назвал выход Великобритании из ЕС «процессом, пагубным для обеих сторон».

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Как отмечается, кампания в пользу второго референдума по Brexit начнется «в следующие несколько дней».

Ранее глава Банка Англии Марк Карни заявил, что каждое домохозяйство Великобритании потеряло около €1000 (£900) после проведения референдума по выходу страны из Европейского союза (ЕС).

По его словам, объем ВВП после Brexit оказался на 2% меньше прогноза, который был сделан до референдума.