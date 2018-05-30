Штайнмайер призвал Киев не критиковать «Северный поток-2»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву не следует обвинять Берлин в поддержке проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», — сказал Штайнмайер.

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По его словам, у ФРГ есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину

Он также добавил, что опасения Киева по «Северному потоку — 2» являются безосновательными.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ЕС остановить «Северный поток — 2».

По его мнению, российская сторона использует природный газ в качестве «оружия».