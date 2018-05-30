«Известия»: в России увеличат пособие по уходу за ребенком

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет поднимут до конца 2018 года. Об этом пишет газета «Известия».

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать», — сказал глава Минтруда России Максим Топилин.

Реклама

По данным издания, в настоящее время данные выплаты лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет.

При этом, по мнению экспертов, выплаты должно взять на себя государство, а их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет необходимо пересмотреть.